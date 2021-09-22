【時報-台北電】下午滬指先行翻紅，虛擬電廠、風能、煤炭等板塊漲幅靠前。特高壓板塊午後繼續走高，平高電氣、國電南自雙雙封板，許繼電氣、中國西電、中元股份、長高集團、金冠電氣、四方股份、國網信通、中辰股份、通光線纜等漲幅居前。
風電板塊強勢，內蒙華電、華能國際等近20股漲停，深圳能源、中信重工跟漲。國防軍工板塊拉升，中國船舶漲停，鋼研高納、亞星錨鏈、中航重機跟漲。房地產板塊回暖，招商蛇口此前漲停，新城控股、金地集團、萬科A、保利發展等漲超4%。
盤中，滬指報3622.64點，漲0.24%；深成指報14297.61點，跌0.43%；創業板報3177.26點，跌0.50%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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