【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數207.81點，跌3.50點；總計122家漲、592家跌、55家持平；委買3567127張、委賣1896949張；總成交值650.57億元。

(時報資訊)

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