《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數207.81點，成交值650.57億元 13:492021-09-22 時報資訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數207.81點，跌3.50點；總計122家漲、592家跌、55家持平；委買3567127張、委賣1896949張；總成交值650.57億元。 (時報資訊) #台股 #櫃買市場 延伸閱讀 《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數207.92點，成交值279.80億元 《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數208.12點，成交值394.85億元 《櫃買市場》櫃買市場13:00，指數208.12點，成交值559.02億元 美股大跌 台股今開盤震盪難免 分析師憂心 台股不排除回測萬七關卡 反投資詐騙嚴管社群APP平台 推薦專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-16~至今 文章數：4 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 疫苗險、防疫險該買嗎？怎麼挑？懶人包在這裡！ 2021-03-21~至今 文章數：13 新冠肺炎疫情蔓延，國人除了搶打疫苗，也搶買疫苗險、防疫險。已經有醫療險的人，若不幸感染新冠肺炎，可以獲得理賠嗎？需要再額外投保這些防疫險嗎？如果沒有醫療險的人，面對琳琅滿目的險種，該如何選擇？又該注意哪些事項？本專題將帶你如何聰明選購疫苗險及防疫險，讓錢花在刀口上不浪費！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題