【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16925.82點，跌350.97點；總計107家漲、858家跌、33家持平；委買17403401張、委賣10928550張；總成交值2930.29億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀