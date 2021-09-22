金融圈再一ESG聯貸。兆豐銀22日指出，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行的日鼎水務98.2億元聯貸，已完成簽約，除由兆豐銀行統籌主辦外，其他包括了彰化銀行、合作金庫為共同主辦行，另再有9家銀行共同參與，在銀行團踴躍參貸之下，超額認參高達139億元，超認率達142%。

此案不到三個月即完成籌組及簽約，顯見銀行團對於參與和綠色金融有關的ESG聯貸案有高度興趣。兆豐銀也表示，日勝生集團自101年開始，即由100%持有的孫公司日鼎水務負責建構桃園市政府「桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」，為台灣最大水資源回收系統BOT案，而本次綠色聯貸案資金將支應日鼎水務為投資興建該計畫所需，授信期限10年。

兆豐銀近來在董事長張兆順親自督軍之下，ESG授信展獲不斷，除了剛完成赤道原則簽署之外，綠能科技放款餘額更高達800億元，達成率101%，已提前達陣「永續金融」年度目標，此次日鼎水務近百億聯貸案可說在ESG聯貸再下一城。

對於上述的日鼎水務近百億聯貸案擬投入的桃園污水下水道系統建設BOT案，兆豐銀說明，日鼎水務佈建大桃園區污水下水道系統，規模涵蓋桃園約7,610公頃六個都市計畫區，109年廢水處理量已較108年增加24%，並投入約新臺幣100億元，持續開發桃園北區水資源回收一、二期擴廠工程，於109年底完成水資源中心二期擴廠，並接通桃園北區115公里地下管網，用戶接管戶數達到10萬戶，每日可處理污水量10萬噸，後續第三期將規劃納入八德地區、內壢地區、擴大桃園延平地區、龜山地區之用戶接管作業，計畫在115年底達到接管戶數19.1萬戶，全案目標在136年達到大桃園地區用戶接管數25.1萬戶。

(時報資訊)