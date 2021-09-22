振興五倍券今天上午9時開放數位綁定，瞬間流量導致官網大當機，網路上哀鴻遍野。經濟部統計指出，截至中午12時止，已逾350萬人次登入，近64萬人完成綁定，共同綁定人數也增至15萬5235人。

五倍券官網上午9時開放數位綁定，民眾可選擇綁定信用卡、電子票證或行動支付，瞬間流量也導致官網「卡卡」，3小時過去，經濟部表示，五倍券官網連線已經逐漸恢復正常，一些介接功能因流量過高較為緩慢，但多數功能已順暢運作中。

截至中午12時止，五倍券官網已達351萬3106人次登入，綁定人數達63萬9668人，將近64萬人，共同綁定也增至15萬5235人。

進一步觀察發現，信用卡最受民眾青睞，逾37萬人選擇，其次為行動支付的19.9萬人，電子票證僅有4.3萬人綁定；共同綁定部分，約有8.4萬人選擇信用卡、6.3萬人選擇行動支付，選擇電子票證的約1200多人。

為衝高數位占比，經濟部推出面額500元的好食券，前400萬名數位綁定者可免費獲得，經濟部長王美花上午在立法院指出，份量充足，不用在今天搶，應該都搶得到，數據顯示，已逾74萬人獲得好食券。

其他部會加碼券採「先登記、後抽籤」形式，現階段以國旅券、農遊券登記人數最多，分別有179萬5952人、178萬3602人，動滋券與藝fun券則有172萬9366人、172萬786人登記。

客庄券有154萬762人、地方創生券114萬2762人登記，i原券排行最末，僅26萬3587人登記抽籤。

(時報資訊)