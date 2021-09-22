五倍券上路一片當機聲中仍有銀行傳出捷報。兆豐銀中午率先宣布五倍券登錄綁定「戰果」，自上午9點起開放綁定，不到一小時主綁人名額便已衝破2萬戶，已超越去年兆豐台灣pay一整個月的振興三倍數位券所有綁定人數，倘若再加計被綁人，以每戶約綁3人計算，等於今年已經突破6萬人綁定兆豐台灣pay，成長相當驚人，由兆豐銀綁定台灣Pay的熱潮，亦可看出台灣Pay整體今年在振興五倍券的成果，應會大步超越去年。

兆豐銀行現在是信用卡發卡量第10大銀行、公股第1大發卡行，對於推動信用卡及台灣Pay動作在業界之間可說非常積極；為了鼓勵民眾今年振興券選用台灣pay，兆豐銀行今年斥資近億元大推優惠，除狂撒優惠不手軟外，跨單位也組成振興小組隨時待命，從資訊系統、行銷、宣傳、到第一線客服，全都上緊發條隨時備戰，因此在上路第一天，不但網路順暢，還順利破去年一整個月的綁定紀錄，可說雙雙傳出捷報。

兆豐銀行指出，此次加碼狂推的兆豐台灣pay優惠，除綁定完成可拿政府送的5千元，兆豐再送最高800元加碼禮，首次綁定消費再送100元，加上台灣PAY 2%回饋100元，總計6,000元就能輕鬆入袋，此外，兆豐還特地加碼推出5千元全額返現等超值大獎，抽中等於振興金兆豐加倍給，最高可獲得11,000元，再加上全台上萬家台灣pay特約商店最高20%的回饋、台灣pay千萬抽獎機會及早鳥500元好食券，好康爆表，應是吸引民眾綁定的主因。兆豐銀指出，今年數位振興券綁定時間從9月22日起至明年4月30日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為9月22日至10月1日，接著10月8日就可以正式開始消費，提醒還沒綁定的民眾，即便錯過台灣pay加碼禮800元(前41250名)或是500元(第41251到62500名)，後續綁定也都還可以獲得300元加碼禮，且名額不限制，建議民眾還是可以多加把握，早綁早享受。

(時報資訊)