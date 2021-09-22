雖然大陸地產巨頭中國恒大遇到了前所未有的困難，但A股房地產板塊今（22）日上午還是不斷拉升，整體類股漲近2％。

截至上午盤收盤，其中，招商蛇口漲停，京投發展也再度漲停，地產巨頭金地漲6.5％，保利漲5.63％，萬科A也大漲4.88％。

花樣年控股發布公告，澄清近期有關該集團的若干媒體報導。花樣年表示，近日，注意到若干媒體報導稱該公司未有全額償還其已到期之離岸優先票據。該公司謹此澄清，截至本公告日期，該公司發行之已到期離岸優先票據概無逾期還款。該公司經營情況良好，運營資金充裕，不存在任何流動性問題。

此外，恒大地產集團今（22）日上午發布公告稱，將於明（23）日如期支付所發公司債「20恒大04」利息。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時得到緩解。

(時報資訊)