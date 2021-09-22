過去一年來全球新冠肺炎疫情帶來疫苗搶購潮，也引起人們對疫苗研發進程及生技產業的關注，為捕捉此產業商機，投信業者近期亦推出國內首檔免疫醫療相關ETF。證交所表示，最新募集的富邦基因免疫生技（00897）ETF，將於10月4日在證交所掛牌上市交易，為國人增添更多元的投資選擇。

今年新上市的ETF已有聚焦半導體、電動車等不同題材，都吸引許多投資人青睞，10月4日將再增添國內首檔免疫醫療相關ETF，預期將再度掀起市場熱潮。

證交所表示，富邦基因免疫生技ETF追蹤ICE Data Indices編製的NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股有50檔，主要是從全球43個國家的股票中，先以市值及流動性篩選，再經由FactSet產業分類系統挑出基因醫療、免疫治療、生技製藥相關領域的企業，並透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數，依分數高低依序納入。成分股權重採取市值加權，並加上單一個股權重上限4％的設定。

富邦投信指出，目前一般認為，施打疫苗是面對新冠疫情的最佳解方，使得疫苗需求炙手可熱，也帶動了莫德納（Moderna）、輝瑞/BioNTech等疫苗概念股向上表現，NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，自2019年底至今年8月底漲幅約80％，表現不亞於Nasdaq指數，而且該指數與美股大盤相關性約60％，僅中度相關，以分散投資的角度來看，一部分配置於生技醫療產業或可提供投資人一定程度的風險分散效果。

證交所說明，投資人藉由ETF可用相對小額的資金投資一籃子股票，又具成本低、交易方便等優點，不過證交所也提醒，投資除了關注預期報酬外，更要考量風險，建議利用公開資訊觀測站（投資專區＞基金資訊）或發行人網站下載ETF公開說明書並詳閱，以了解投資標的及可能的風險。

(時報資訊)