亞馬遜為了鼓勵員工接種新冠疫苗而推出抽獎活動，員工若提供疫苗接種證明就可參與抽獎，迄今已有8位倉儲和「全食超市」（Whole Foods Market）員工獲得新車和10萬美元現金。

亞馬遜周一在Instagram貼文，表示4位倉儲人員與1位全食超市員工已抽中價值最高達4萬美元的汽車。

上周亞馬遜曾發布貼文表示3名員工獲得10萬美元現金。

這家電商巨擘在8月推出疫苗抽獎，中獎內容包括汽車、一周有薪假以及1.2萬美元的度假方案、10萬美元與50萬美元的現金。總計18項大獎價值將近200萬美元，預計由本月開始頒發至10月21日。

(時報資訊)