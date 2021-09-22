依勞動部最新公告名單，今年5月、6月連續未足額進用的義務單位中，公告連續未足額公立單位均不足進用1人；私立單位華邦電子股份有限公司不足進用16人排名第1、台灣艾司摩爾科技股份有限公司不足進用15人排名第2，彰化商業銀行及銀泰科技股份有限公司不足進用10人排名第3。

全國依身心障礙者權益保障法規定進用身心障礙者截至6月統計，義務單位共計1萬7,761家，已足額進用單位1萬5,973家，佔90％，應進用身心障礙者6萬99人，實際進用8萬6,186人，超額進用43.41％。

經了解前述公司均因身障員工陸續離職致不足進用，其中華邦電子股份有限公司、台灣艾司摩爾科技股份有限公司及銀泰科技股份有限公司又因公司產業類型致開放職缺多為專業技術性較高職缺致招募不易，為降低不足進用人數，前述公司已盤點可開放職缺並積極透過公司網站、人力銀行公開招募身心障礙員工；彰化商業銀行則透過台灣金融研訓院甄選招考身心障礙員工，並於8月份招募身障員工3人。

今年4月不足額進用47人排名第1的國家中山科學研究院係因受「新冠肺炎」疫情影響部分身心障礙定期契約人員約期屆滿不續聘，加上研究專案增加進用研發管理人員，應進用人數增加未及遴補適合身障人力，導致未足額進用，該院目前身心障礙定期契約招考及身心障礙人力招募已完成甄選作業，陸續通知錄取人員報到，已於6月份達足額進用。

為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府協助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

(時報資訊)

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