【時報-台北電】經濟參考報訊，世界知識產權組織日前發布《2021年全球創新指數報告》，大陸較去年提高2個名次排名第12，自2013年以來，持續9年排名上升。該報告進一步指出，大陸此次有多項指標靠前，大類指標如貿易/競爭、市場規模/知識型工人，還有國內產業多元化、全球研發公司前三位平均支出、產業集群發展情況、資本形成總額於GDP占比等細項。

　從報告中可見，世界知識產權組織對於大陸在創新領域的進步給予高度評價，也認同其在產學合作、拓展特色產業的措施，企業創新發展環境更佳。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #全球創新指數

主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
15:56
英國FTSE
7032.63 +51.65(0.74%)
16:01
法國CAC
6601.89 +49.16(0.75%)
16:01
德國DAX
15387.15 +38.62(0.25%)
16:01

延伸閱讀