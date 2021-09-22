【時報-台北電】經濟參考報訊，世界知識產權組織日前發布《2021年全球創新指數報告》，大陸較去年提高2個名次排名第12，自2013年以來，持續9年排名上升。該報告進一步指出，大陸此次有多項指標靠前，大類指標如貿易/競爭、市場規模/知識型工人，還有國內產業多元化、全球研發公司前三位平均支出、產業集群發展情況、資本形成總額於GDP占比等細項。

從報告中可見，世界知識產權組織對於大陸在創新領域的進步給予高度評價，也認同其在產學合作、拓展特色產業的措施，企業創新發展環境更佳。(編輯整理：廖小蕎)

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