【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數208.12點，跌3.19點；總計115家漲、601家跌、46家持平；委買6923879張、委賣4508421張；總成交值559.02億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀