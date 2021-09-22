【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16955.64點，跌321.15點；總計101家漲、857家跌、34家持平；委買29918908張、委賣21079931張；總成交值2508.21億元。

(時報資訊)

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