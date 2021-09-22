振興五倍券來了！網路家庭（8044）旗下Pi拍錢包22日宣布正式開放Pi拍錢包App綁定政府振興五倍券數位券，10/8起使用Pi拍錢包App於政府振興五倍券公告及Pi拍錢包適用通路先消費、後續將以P幣形式回饋原政府發放之振興五倍券面額。

網家Pi拍錢包更順勢推出「振興五倍券 500萬P幣等你拿」，持續擴大振興五倍券效益，鼓勵已綁定Pi拍錢振興五倍券之會員，每成功推薦一位好友進行綁定，即可享單筆不限金額消費贈50P幣回饋、如成功推薦一共同綁定則加乘共同綁定總人數回饋P幣，回饋次數無上限、總計高達500萬P幣贈完為止。

依資策會MIC報告指出，去(2020)年疫情期間，超過45%消費者願意優先選用行動支付，顯見行動支付市場深具潛力。Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，民眾對於零接觸支付工具使用需求在短時間內暴增。今年政府推廣數位振興五倍券的決心，更加持各種好康優惠集中到這個領域，Pi拍錢包結合銀行夥伴與通路力量，會員有機會獲得超過3,000P幣，有效促進P幣生態圈循環，更響應政府振興經濟美意。

此次振興五倍券政府回饋之P幣無使用期限，消費者可自由決定抵用時機、消費金額亦無面額限制相當方便，包括超商、超市、百貨、餐飲、計程車及加油站等多元場景皆可使用，還可折抵水電費及兌換拍享券等。

(時報資訊)

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