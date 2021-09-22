因有供應商套利，賣出現貨，導致國際鉛錠價格，短短一個月下殺300美元，造成泰銘（9927）營運的不確定影響，不過，泰銘強調，價格對泰銘不會有短期衝擊，泰銘比較關心的是，9月30日第三季的季報截止時，是否會有庫存跌價損失的問題、以及出貨越南的下游客戶，是否能夠不受疫情影響而正常供貨等2大變數。

泰銘發言人童新沅22日表示，英國倫敦金屬交易所的鉛錠價格，在正常狀況之下，因為期貨價格有加上時間成本，因此，報價會高於現貨價格，不過，從今年7月開始，出現逆價差，鉛現貨價領先三個月期貨甚多，最多高達200美元。

他說，由於此一現象並非常態，如果需求未能大幅增加，最後，現貨價格會低於3個月期貨報價，因此，導致供應商進行套利交易，賣出現貨，導致鉛錠價格從8月下旬的每噸2450美元，在一個月的時間，跌到2150美元左右，下滑300美元，跌幅約12％左右。

童新沅指出，目前，國際鉛錠的現貨價格已與期貨價格相當，因此，未來的現貨將獲得有力的支撐，「這才是合理的結構」。

泰銘累計今年前8月營收約59.05億元，年增7.18％，對於鉛錠價格下殺，童新沅表示，鉛錠下游需求未有太大變化，因此，泰銘短期的營運不會有顯著影響。

他說，比較值得關注的是，9月30日第三季的季報截止時，是否會有庫存跌價損失的問題、以及出貨越南的下游客戶，是否能夠不受疫情影響而正常供貨等2大變數。

童新沅表示，泰銘越南廠員工大約100人，即使越南政府因疫情祭出政策管制，不過，泰銘越南廠仍然正常生產，只是下游客戶因為停工，導致出貨給下游廠商的進度受到影響。

(時報資訊)

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