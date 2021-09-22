【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日，日本央行維持其貨幣政策不變，但當地出口與生產似乎出現雜音。外界解讀，日本央行將繼續維持大撒錢以刺激景氣成長。跟歐美已開發國家現在正考慮何時收回大規模金援計畫相比，兩者政策也大相逕庭。

一點沒意外，日本央行維持短期利率在負的0.1%，10年期公債殖利率則在0%左右。至於出口和工業生產雖繼續增加，但部分仍受到供料短缺影響。可見得東南亞因疫情停工，造成產業鏈大亂，對日企影響性愈來愈深已不言而喻。

令外界好奇的是，日本央行對自己景氣成長預估還是維持上升趨勢，但實際上，日本經濟成長卻受制於疫情緊急狀態的實施。

29日，日本執政的自民黨要舉辦黨魁大選，而無論誰當選都有機會成為下屆日本新首相。同時，目前日本實施的安倍經濟學再通膨政策，也可能會改弦易轍。

這4位黨魁候選人當中，基本上都同意目前大撒錢救經濟政策。不過，長期來說，每個人的經濟施政方向還是有所出入，日本央行黑田行長與新日相未來磨合度也倍受考驗。

受到新冠病毒影響，抗疫導致商業活動遭到限制與壓抑消費，日本2021年迄今的經濟成長尚未有非常出色表現。不過，與2020年的衰退相比，已算是不錯了。

日本7月核心消費者物價年減0.2%，並已連12個月下降，因為日企不敢把高漲的製造成本轉嫁給消費者所致。

(時報資訊)