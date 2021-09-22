投資人對於「永續投資」的關注度持續成長，根據渣打集團針對全球7個市場富裕與高資產族群的調查結果顯示，富裕與高資產族群的投資組合中包含永續投資的比例持續增加，有13％的投資人已將25％以上的資產投入永續相關投資，跟去年調查結果僅2％的比例相比，有顯著成長。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，隨著投資人對永續投資的興趣日益增加，市場資金將更能透過永續投資導入相對應的解決方案，協助人類社會面臨各種挑戰。渣打銀行也不斷透過客製化的投資建議，針對投資人所關注的各項永續議題，提供切合風險偏好，並兼顧投資報酬的產品投資組合，以協助客戶提高永續投資的參與比例。

針對台灣市場的調查結果也顯示，台灣投資人對永續投資關注度持續呈現上揚趨勢，74％台灣投資人了解永續投資的概念，而有78％受訪者表示對永續投資有興趣；在尚未將永續投資納入資產組合的投資人中，有47％正考慮將部分資產移往永續相關投資標的，而有57％的台灣受訪者已經將資金放入永續投資，但與全球投資人的61％相比，台灣投資人將資金放入永續投資的比例相對還有成長空間。

而64％的台灣投資人認為，自己有責任讓世界變得更好，略低於全球平均的72％。而僅有40％台灣投資人表示願意為了社會價值或利益，承受較大的投資風險，同樣低於全球平均的53％。此外，幾項不確定因素讓台灣投資人對於永續投資抱持觀望的態度，其一是如何衡量效益與透明度，56％的台灣投資人對於透過永續投資所造成的影響性存疑；而有37％台灣投資人則認為直接捐款，或許能達成更立即有效的貢獻。

台灣投資人對永續投資表示懷疑或不確定態度的台灣投資人僅有41％，比例遠低於全球平均的51％。調查結果指出，風險屬性較低的永續投資方案，並考量投資人對於人類世界的未來想法及理解，將會是台灣永續投資市場規模持續維持動能的關鍵。

(時報資訊)