【旅遊經 洪書瑱報導】民眾可以藉機至新北體驗農業創生特色遊程，在感受療癒體驗之餘還能享優惠，新北市政府農業局推出「新北農創e遊券」電子票券，於今(22)日起12時至10月5日中午12時止，開放民眾上網登記抽籤意願，限量抽出2000份。

新北市政府農業局自2019年起推動農業創生，全國首創以農業為基礎推動地方創生，整合地方團隊並引入設計師及業界專家業師資源，三方跨域共創與創新。去(2020)年導入業界專家資源，優化團隊農事體驗遊程，同時透過設計行動，與青年設計師合作設計品牌，以嶄新形象共同推動農業創生。今年與團隊再續前緣，升級改善體驗流程，串聯北海岸及東北角特色遊程，推動農業創生旅遊產業鏈。為推廣農業創生特色遊程，推出限量2000份「新北農創e遊券」，獲獎民眾於12家農創體驗場域出示使用，即可折抵體驗或商品費用300元整。

三芝區牧蜂農莊體驗照

貢寮區遇見雞母嶺

貢寮區遇見雞母嶺體驗照(疫情爆發前拍攝之照片)

此次合作農業創生團隊，包括：蕃婆林休閒農場、牧蜂農莊、熊熊花圃、北海人文體驗平台、遠足生態農場、坵隱農場、寧靜海香草園、富品家、鮮物本舖、遇見雞母嶺、注腳雙溪、青山綠水農產生產合作社。今年剛獲得全國國產龍眼蜜評鑑特等獎的三芝區牧蜂農莊推出「牧蜂農場生態趣」，安排蜜蜂生態導覽體驗；金山區富品家則是提供「手作粿食小紅龜」，親子協力手作傳統米食小紅龜；另外在貢寮區遇見雞母嶺及鮮物本舖，可分別欣賞水梯田之美及認識白蝦、九孔養殖過程，提供食農及食漁教育服務。

新北市農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。今(22)日中午12時起至10月5日中午12時止，開放於活動通Accupass網站(https://static.accupass.com/go/agrntpc2021.html)登記抽籤意願，限量抽出2000位名額，後於10月8日以電子郵件寄送電子票券，收到票券後民眾可逕向團隊預約體驗時段，於10月8日至11月14日至指定團隊場域出示使用，即可折抵體驗費用300元。

相關訊息可至新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁查詢。

圖片：新北市農業局提供

(時報資訊)