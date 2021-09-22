亞洲開發銀行22日公布最新亞洲發展展望，報告稱，預測大陸2021年GDP增速應為8.1％，2022年將放緩至5.5％，並呼籲大陸政府審慎監控中國恒大債務問題。
亞開行報告預計，大陸2021年經濟成長率有望達到8.1％，但2022年將放緩至5.5％。報告呼籲，中國恒大債務問題需要審慎監控，房地產行業對中國經濟來說至關重要，倘若該行業受到衝擊，很可能會對更廣泛的中國經濟產生連鎖反應。
此外，亞開行持續調低將亞太地區46個開發中國家的經濟成長預期，2021年經濟成長率預計為7.1％，低於7月時估測的7.2％以及4月的7.3％，預測2022年經濟成長率為5.4％持平。
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