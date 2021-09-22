五倍券今（22日）上午9點開始進行數位綁定，由於數位綁定與8大部會加碼券同時開搶，且多數步驟都需要使用五倍券官網進行操作，導致官網出現嚴重當機狀況，引起民眾反彈。對此，經濟部長王美花在立法院備詢時回應此事，一句回應「國人不要急」反而讓民眾怒火越燒越烈，「一堆限量優惠叫人不要急，那就不要用限量。」

數位五倍券即日起至明年4月30日都可進行綁定，但因為多數銀行、信用卡、行動支付及電子票證的優惠都採限量，且前400萬數位綁定的民眾可獲得500元好食券，因此當今年上午開放綁定後，五倍券官網與銀行專區都出現無法進入的情形，導致後續綁定也無法操作。

中國時報報導，經濟部長王美花在立法院備詢時被問及此事，公開呼籲國人不要急，不用急著在一早搶，且好食券有400萬份可以慢慢來，都搶得到。

沒想到，王美花此番回應反而引爆網友們怒火，痛批都是政府搞優惠限量害大家搶成一團，現在才要民眾不要急，是什麼邏輯，「神邏輯欸，一堆限量然後叫人不要搶」、「名額有限不要急？北七喔？」、「一開始就不應該限量先搶先贏」、「推早鳥要人不要急 有夠白痴」、「限量讓人民搶成一團，還講這種話」、「沒搶到你要給我500嗎??。」

此外有網友也點出，此次經濟部與公股銀行力推的台灣Pay也無法應付龐大人流，明顯缺少相關配套措施，「沒搶到台灣pay早鳥800元你會補給我嗎」、「台灣Pay也卡死，到底要民眾怎樣？」、「又不敢叫銀行多開一點名額，全都限量當然卡半天」、「一定夠？ 跟疫苗和口罩的邏輯一樣」、「專門製造民怨的政府，有夠天兵的。」

(時報資訊)