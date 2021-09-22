台北股匯市在中秋連假後呈現雙殺走勢，台股今(22日)早盤一度重挫逾400點，新台幣兌美元匯率也跌破27.8元關卡，觸及27.815元價位，貶值7.9分，萬一外資大幅賣超，恐將加重新台幣貶勢。

台股今開盤跳空開低80點，以17196點開出後，指數直線下殺，早盤一度來到16838點，重挫438點，跌逾2%，半年線、萬七大關均失守，台積電、聯電、聯發科、中鋼、國泰金、富邦金等都跌逾2%，電子、傳產、金融權值股無一倖免。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率開盤以27.77元開出，貶值3.4分，隨著台股低檔盤旋，新台幣貶勢也持續加大，早盤一度觸及27.815元價位，午盤暫收在27.803元，貶值6.7分。

美股周二(21日)在市場消化恒大危機可能擴散的憂慮，轉為觀望聯準會(Fed)利率決策會議的結論，以及是否針對縮減購債行動(Taper)公布進一步細節，道瓊工業指數終場下挫50.63點，跌幅0.15%，收在33919.84點；標準普爾500指數小跌3.54點，跌幅0.08%，收在4354.19點；那斯達克指數則上揚32.50點，漲幅0.22%，收在14746.40點；費城半導體指數上漲6.8點，漲幅0.20%，以3345.03點作收。

(時報資訊)

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