陸股滬深兩市22日開盤雙雙重跌逾1％，上證指數震盪回升，半天收盤跌幅收斂至0.29％回到3,600點以上。深證成指半天收盤跌0.81％報14,242點。
上證指數22日上午收盤跌0.29％報3,603.41點，成交人民幣（下同）3,540.74億元。深證成指上午收盤跌0.81％報14,242.56點，成交3,737.20億元。
路透指出，恒大22日公布將在23日支付債券利息後，振奮陸股市場使跌幅縮小。
陸股風電族群22日上午爆發，內蒙華電、華能國際、中閩能源、浙江新能、上海電力、粵水電等多檔個股漲停。而煤炭類股表現亦活躍，兗州煤業漲停，中國神華漲逾6％，晉控煤業漲逾5％。
(時報資訊)
33919.84
-50.63(0.15%)
05:12
4354.19
-3.54(0.08%)
05:12
14746.40
+32.49(0.22%)
05:16
3345.03
+6.79(0.20%)
05:16
29639.40
-200.31(0.67%)
14:15
3140.51
+10.42(0.33%)
09/17
24221.54
+122.40(0.51%)
09/21
3628.49
+14.52(0.40%)
15:01
14277.08
-82.28(0.57%)
15:56
7032.63
+51.65(0.74%)
16:01
6601.89
+49.16(0.75%)
16:01
15387.15
+38.62(0.25%)
16:01