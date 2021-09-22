【時報記者沈培華台北報導】因中國房地產開發龍頭恆大出現危機，加上美元回落，壓抑國際金屬價格走勢。倫敦金屬交易所(LME)鎳價於中秋連假期間續跌，且距上周三高點跌掉逾千美元，LME期鎳周二失守每噸1.9萬美元；因主要原料下挫，加上市場氛圍轉為保守，使得不鏽鋼價後市穩中看漲的預期面臨變數。

投資者擔憂恒大集團債務過剩風險，可能波及全球經濟，LME期銅跌至1個月低點，連帶拖累基本金屬價格均跌。周二期鎳下跌226美元至每公噸18830美元，若與中秋連假前的高點2萬美元以上相比，每噸跌逾千美元。

恆大風暴衝擊，國際原料市場價格回檔，使得不鏽鋼價格平穩向上的預期受到考驗。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

上月LME鎳價在每公噸19,000美元以上高檔；主要原料鎳價回升，其他合金鋼價格走揚，成本持續增加，盤元大廠華新麗華9月不鏽鋼盤元價格續漲，呈現連五個月上漲。但燁聯不鏽鋼板9月呈現平盤，中止先前連四個月漲價。

先前反應國際鎳價成本高漲，燁聯已連四個月調漲不鏽鋼盤價，且累計每公噸漲幅高達2萬3500元。

隨著主要原料鎳價上漲，第三季不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續穩健獲利。由於鎳價與不鏽鋼價呈正相關，若鎳價下跌，亦不利於相關業者營運。

(時報資訊)

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