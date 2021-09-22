新冠肺炎疫情蔓延，國人除了搶打疫苗，也搶買疫苗險、防疫險。已經有醫療險的人，若不幸感染新冠肺炎，可以獲得理賠嗎？需要再額外投保這些防疫險嗎？如果沒有醫療險的人，面對琳琅滿目的險種，該如何選擇？又該注意哪些事項？本專題將帶你如何聰明選購疫苗險及防疫險，讓錢花在刀口上不浪費！