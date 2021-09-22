【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數208.07點，跌3.24點；總計113家漲、598家跌、40家持平；委買6781070張、委賣4372270張；總成交值470.75億元。

(時報資訊)

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