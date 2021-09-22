【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16924.15點，跌352.64點；總計93家漲、861家跌、34家持平；委買28887493張、委賣20247849張；總成交值2157.57億元。

(時報資訊)

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