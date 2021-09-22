【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人觀望聯準會即將出爐的貨幣政策決議，並對中國房地產巨頭恆大集團的債務危機感到擔憂，周三日股跌至兩周多來新低。

聯準會料將在本周會後釋出更多與未來政策走向相關的線索。

稍早前日銀宣布維持貨幣政策不變，但對出口和產出的看法轉趨悲觀，強化了該央行將維持其大規模激勵措施的預期，儘管其他主要國家央行已經在考慮取消危機模式的支持措施。

日本央行宣布其短期利率目標維持不變，仍為負0.1%；10年期公債殖利率目標亦維持不變，仍為約0%。此決議符合市場普遍預期。

周三日經225指數早盤收跌0.58%，為29,665.42點。東證一部指數晨收跌0.71%，為2,049.99點。

稍早前恆大旗下恆大地產集團宣布將支付部分周四到期的債券利息，緩解了投資人對於恆大即將倒閉的擔憂，日經指數盤中一度由跌轉升。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，儘管投資人似乎已經反映了這個消息，但仍不足以帶動日經指數攻克30,000點大關。這是因為投資人關注的焦點在於聯準會的決策會議，例如該央行的利率預測，以及是否會在年底前開始縮減購債規模。

貿易股表現疲弱，帶領日股走低，丸紅（Marubeni）下跌3.5%，三井物產（Mitsui & Co）跌2.6%。

機械股亦走低，大金工業（Daikin Industries）跌3%，牧田（Makita）跌2.2%。

Peer Mitsubishi UFJ Financial Group漲2.25%，該集團宣布將出脫80億美元的MUFG聯合銀行股份，退出美國消費金融業務。

東證一部33大類股以地產股表現最好，三井不動產（Mitsui Fudosan）漲逾2%，東京建物（Tokyo Tatemono）漲逾1%。

此外，新創科技業投資大戶、重量級權值股軟銀集團上漲1.69%，優衣庫母公司迅銷漲近1%。

(時報資訊)