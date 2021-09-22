有台灣金融安全網之稱的中央存保公司董事長換人。金管會22日公告，由經國管理暨健康學院講座教授朱浩民接任存保公司董事長，曾是政大金融所教授、台灣金控董事、第一金控獨董的朱浩民，亦是存保公司近15年來第一位非金管會或中央銀行官員轉任的董事長。

中央存保即銀行、信合社等金融機構的保險公司，每年依銀行保額內存款收取保費，若金融機構發生流動性危機時，存保公司可提供融通、資金調度，先前問題金融機構退場，亦是由存保公司負責執行接管工作，及現在金融重建基金的善後收尾，目前更協助金管會建立場外預警機制，隨時監控銀行的流動性、資本健全等。

存保公司成立以來多由財政部（2004年金融保險分出成立金管會）、金管會及央行官員轉任存保公司董事長，總經理則多為內升，原存保董事長林寬銘即是央行轉任，此次屆齡卸任，由朱浩民接任存保董事長，這也是繼2006年董瑞斌之後，存保15年來再一次由非財金央行官員接任董事長。

金管會介紹朱浩民是台灣大學經濟學系畢業、經濟學研究所碩士、美國布朗大學經濟學研究所碩士、博士。

曾任政治大學金融學系（所）教授、證交所及櫃買中心股票上市（櫃）審議委員、期貨交易所（公益）董事、中國輸出入銀行常務理事、台灣金控董事、興國管理學院校長、土地銀行常務董事、第一金控獨立董事暨第一銀行常務獨立董事、期交所交易委員會召集人、期交所結算委員會委員、德明財經科技大學講座教授、政治大學金融學系（所）兼任教授、合庫人壽獨立董事。

朱浩民接任存保董事長前則是經國管理暨健康學院講座教授、存保兼任董事。

(時報資訊)