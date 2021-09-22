【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)上周開出10月份及第四季內銷盤價，如預料開平高盤，但預期短期需求受疫情影響可能遞延釋出；此外，鋼鐵原物料價格走低，令鋼價恐欠缺上攻力道，也壓抑市場氛圍。中鋼開低，鋼鐵股隨台股回檔整理。

中鋼開出10月份及第四季內銷盤價，如預期開平高盤，平均調幅為1.32%。中鋼月盤產品多為平盤，預計短期市場有疫情不確定因素干擾，但第四季旺季需求仍暢旺。

中鋼表示，邁入第四季鋼鐵傳統旺季，原預期終端需求可持續增溫，然部分地區如東南亞受疫情衝擊，加以全球物流嚴重受阻，導致下游產銷動能趨緩，需求可能遞延釋出。中鋼考量各項月、季盤產品的市場供需及價格水平，兼顧原料成本、匯率走勢，適度接軌國際行情，決議10月份及第四季全產品基價平均調幅為1.32%。

中鴻上周五(17)日開出10月內銷盤價，繼中鋼開平盤，中鴻也跟進內銷價全面開平盤，至於10~12月外銷盤價則受到東南亞疫情影響，轉為開平低盤，中止先前的漲勢。

中鴻17日開出10月內銷盤價，以及10~12月外銷盤價。中鴻內銷盤價跟進中鋼(2002)開平盤，主要產品熱軋、冷軋以及鍍鋅全數以平盤開出，外銷則開平低盤，每噸跌價0元至30美元。外銷市場略降溫，主要受到東南亞疫情，加上近期歐洲鋼價漲多盤整影響。

鋼鐵產業第四季旺季需求雖被看好，但受疫情因素遞延，致下游資金壓力大增，鋼價漲勢平緩。此外，主要原料之一的國際鐵礦石價格續跌，雖另一原料煤礦價格續穩在歷史高檔，但受到中國房產開發龍頭恒大面臨危機，使國際鐵礦石賣壓沉重，今日價格跌逾6%，為連續9個交易日下跌，也使得鋼價後續上漲的動能恐受影響。

(時報資訊)

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