純網銀LINE Bank搶市再出招！LINE Bank指出，疫情抑制消費，投資市場波動大，主計處預估2021年儲蓄率可望攻上歷史新高，LINE Bank為助攻民眾儲蓄祭兩大方案，自2021年9月1日起推出整筆存入的定期存款方案，一年期優惠利率為1.1％，二年期優惠利率為1.2％，且小額起存，手中只要有新臺幣100元即可啟動高利儲蓄規劃，每筆定存金額最高100萬元，同時滿足小資產、高資產族的儲蓄需求。

LINE Bank總經理黃以孟表示，疫情升高的這幾個月來，民眾財務規劃也更追求穩定，LINE Bank推出的整筆定期存款即提供了兼具穩定性及利息收益的儲蓄方式；用戶可自選6至24個月存期，整筆存入本金，並選擇「每月領息」或是「到期一次領息」。

黃以孟指出，LINE Bank提供利率相當優惠的定存選擇，高利定存每筆最高限額為100萬元，每人最多可同時擁有3筆，優惠利率更上一層樓，一年期優惠利率為1.1％，最長可開立二年期定存享優惠利率1.2％。

LINE Bank表示，盤點LINE Bank多元的存款產品，9月加入最新推出可整筆存入的「定期存款」之後，再加上原有的零存整付定存「夢想帳戶」，以及活期儲蓄帳戶「主帳戶」，存款產品更加完備。若手上持有短期內暫時不會用到的閒置資金，可以選擇整筆存入的「定期存款」，依資金可放置的時間選擇存期，存入後即可享有最高二年期1.2％利率。

LINE Bank表示，若每月固定會有一筆收入、想定期存錢養成儲蓄習慣，零存整付的「夢想帳戶」即是最佳選擇，設定存款目標金額1萬至300萬元、以及存款期間4至24個月，每月固定存入資金，再享階梯式加碼利率，加碼後存款利率最高1.62％，存下本金外，還可獲得一筆利息，加速實現夢想。

若想追求資金自由運用，LINE Bank自10月起也將提供相當於牌告利率12倍的活儲專案利率0.6％（以LINE Bank於9月22日的活儲牌告利率計算），除了優惠利率之外，存款金額也無上限。

(時報資訊)