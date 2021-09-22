大陸A股成交額至9月17日累計連續43個交易日超過人民幣1兆元，平史上連續最長的交易日破兆元紀錄，除股票市場本身的增值，近年IPO和再融資，也帶動上市公司數量增加和股本擴張，A股自由流通市值逐年提升，並已突破人民幣40兆元。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，歷史換手率均值是良好的參考指標，其所對應的A股合理成交額已突破人民幣1兆元，股票市場本身的增值，以及IPO和再融資皆帶動上市公司數量增加和股本擴張，連續43個交易日成交突破兆元可歸為正常現象，本輪換手率上升相比歷史更緩慢，市場也並未出現全面過熱的現象。後市在宏觀經濟與政策環境持續好轉下，可留意高景氣板塊表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，在宏觀流動性階段性寬裕下，市場流動性逐步改善，穩經濟政策預期升溫，預計保價穩供從預期引導逐步轉向實際舉措。今年8月地方債新增專項債規模達人民幣4,884億元為年內最高，預計9月地方債發行規模將會繼續增加。

專項債的加速下達，預計將推動電網改造、新能源電站投建和儲能等新基建的加速，拉動整體基建投資增速回升。高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等板塊，都是後續可持續關注焦點。

(時報資訊)

#A股 #IPO #再融資 #專項債

主要市場指數

紐約道瓊
33919.84 -50.63(0.15%)
05:12
S&P500
4354.19 -3.54(0.08%)
05:12
Nasdaq
14746.40 +32.49(0.22%)
05:16
費半指數
3345.03 +6.79(0.20%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
09/17
香港恆生
24221.54 +122.40(0.51%)
09/21
上證指數
3628.49 +14.52(0.40%)
15:01
深圳成指
14277.08 -82.28(0.57%)
15:56
英國FTSE
7032.63 +51.65(0.74%)
16:01
法國CAC
6601.89 +49.16(0.75%)
16:01
德國DAX
15387.15 +38.62(0.25%)
16:01

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