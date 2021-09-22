隨變種病毒肆虐，市場憂心經濟復甦腳步受到影響，在經濟放緩與收緊QE間搖擺，資產表現波動未歇，但預期經濟活動再次大規模封鎖的可能性偏低，整體景氣復甦方向未變，在機會與風險兼具的環境下，具穩健息收特性的資產料持續獲市場資金關注，其中金融次順位債因收益、抗震、資產品質三者兼顧，將是穩健投資首選。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，雖然近期變種病毒為疫情控管帶來干擾，但在疫苗普及率提升，以及各國對於疫情防堵已有經驗之下，即使疫情干擾，經濟再次封鎖的機會偏低。觀察聯準會（Fed）官員近期談話，縮減購債時程表越趨清晰，可望採取循序漸進的方式開退場，至於其他主要央行，則多維持寬鬆政策不變。

整體來看，在金融市場尚處低利環境、收益需求依舊強勁，但未來貨幣政策預計溫和收緊的背景下，具殖利率優勢的金融次順位債仍有機會吸引資金配置。

徐建華指出，從收益角度來看，金融次順位債目前市場平均值利率接近3.77％，相較一般投資級債的1.57％明顯具收益優勢，存續期間方面，金融次順位債約5年，也較一般投資題債的7.4年明顯較短，代表其利率敏感度較低，較能抵禦利率上升對債券價格帶來的影響。

除此之外，金融次順位債具備發債機構擁投資等級信評，從產業體質來看，包括美國與歐洲，金融業在第一季、第二季都繳出亮眼的獲利成長率，且先前美國大型銀行也全數通過壓力測試，資產品質無虞，不失為現階段投資人既想追尋收益，又想兼顧波動風險與產業投資穩健標的。

(時報資訊)