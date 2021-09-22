【時報編輯張嘉倚綜合報導】恆大財務風暴來襲，美股20日盤中一度下殺近千點，台股今日為節後首個交易日，開盤下殺逾360點，摜破萬七大關，隨後跌勢擴大超過400點，16850點不保。盤面上類股全倒，惟中秋連假好天氣加上疫情趨緩，各地湧出旅遊潮，支持觀光股跌幅相對有限，力控在1%之內。其中墾丁在中秋連假湧入遊客，近萬爆滿人潮再現，使得屏東縣府進行人車管制，夏都(2722)因此受惠長假商機，今日股價未被大盤影響，反而大漲逾3%，直接突破前波反彈天花板32.7元，5日、10日、月線、季線全被多方踩在腳下。同為觀光飯店股的雲品(2748)同樣以抗跌之姿，在台股風浪中向前挺進。

在夏都、雲品及美食-KY(2723)護航下，觀光類股相對抗跌，不過新天地(8940)、國賓(2704)、八方雲集(2753)、華園(2702)、王品(2727)、晶華(2707)等賣壓未除，跌幅仍在1%以上。

美食-KY(2723)因大陸及美國市場走出疫情風暴，營運逐漸回溫，加上中秋節糕餅商機，營運守護股價，今日處在140元強盤，漲幅逼近1%。展望第三季，法人評估大陸市場佔美食-KY整體營收比重高達57%，且獲利率仍遠低於往日高峰，因此對岸如何圍堵疫情擴散將是影響消費氛圍與美食-KY獲利率復甦腳步的關鍵。

台股因中秋節假期休市，但期間國際股市因恒大風暴衝擊而重挫，台股22日開盤補跌，跌破萬七及7月28日頸線16893.70點。康和證券投資總監廖繼弘指出，若16800點也失守的話，屆時9周KD值將死亡交叉，台股的走勢將轉為中期整理態勢，不利整體表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意