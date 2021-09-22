大陸中秋節電影票房創下近四年新低，總票房不足人民幣（下同）5億元，市場推斷電影片荒還是主因之一，大陸電影業延續2021下半年來的低迷與疲態。

燈塔數據顯示，截至9月21日18時，中秋檔（9月19日至21日）電影票房收入含服務費為4.6億元，而過去三年中秋檔的票房收入分別為5.31億元、8.04億元、7.45億元。

證券日報引述電影行業數據分析師說法稱，從節前定檔開始，就預判票房不及往年。這延續了今年下半年以來市場的低迷表現，主要原因還是片荒。這個成績在預期之內，甚至還略高於預期。

報導指出，片荒直接體現在票房比例上，中秋檔票房收入排名前五分別是「峰爆」、「關於我媽的一切」、「失控玩家」（脫稿玩家）、「怒火·重案」、「我的青春有個你」。其中，「失控玩家」是一個月前上映的電影，而「怒火·重案」則是在7月30日暑期檔上映的電影。

報導引述券商分析師說法稱，近年來影視投資遇冷，圈外投資流失嚴重，高成本影片的主要投資方集中在圈內幾家上市公司，而影視行業上市公司在二級市場的表現也不盡如人意，導致上市公司普遍存在融資難的問題，高成本大製作屈指可數。另外也有不少資源主攻接下來的國慶檔期，加劇中秋片荒現象。

(時報資訊)