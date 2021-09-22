台灣奧迪持續打造台灣電動車友善環境，為提供e-tron系列車主便捷的充電服務，在家用充電方面導入全新11kW家用充電規格供消費者選擇，並攜手Noodoe拓連科技推出「透明化安裝方案」，從線上諮詢、到府評估至後續安裝提供完善一站式電動車購車服務。針對高效充電方面，台灣奧迪亦持續布建Audi 極速充電站，新增桃園及台南展示中心雙站點，不論在家充電、目的地充電等提供e-tron與e-tron GT系列車主更便捷的純電生活體驗。

台灣奧迪表示，安裝家用充電器是許多消費者選購電動車時所面對的首要任務，由於每位車主的住家環境不盡相同，Audi在提供家用充電器的規格選擇，除了購買e-tron與e-tron GT系列車款所贈送的7kW家用充電器之外，Audi亦導入11kW家用充電器供消費者選購升級。

針對家用充電器安裝服務，Audi與Noodoe共同推出「Audi家用充電器安裝方案」，藉由透明化的安裝工程選擇，讓消費者於諮詢評估階段，即可清楚了解所需的安裝費用。同時，車主若選擇Noodoe的家用充電器安裝服務，更可享有充電樁三年保固、安裝工程三年保固。透過一站式貼心服務，結合智慧家用充電系統、多元選擇與透明化的安裝方案，讓安裝家用充電變得輕鬆簡單。

為有效協助車主設置家用充電器，Audi攜手Noodoe拓連科技打造完整的智慧家用充電服務，透過「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」，讓Audi業務人員與Noodoe同仁透過智慧管理平台於安裝前進行家用充電器安裝線上評估，進一步到後續到府勘查、社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等流程，提供一站式服務。

(時報資訊)