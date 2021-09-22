受恒大集團違約風暴影響，台股中秋連假後22日走跌、失守「萬七」大關，惟盤面「五倍券受惠股」在題材面力挺下表現相對強勢，夏都（2722）、遠百（2903）勁揚逾3％；此外，本次五倍券國內電商、外送平台「有條件適用」，法人看好電商第四季可望喜迎旺季外加五倍券效應，網家（8044）強拉漲停，富邦媒（8454）也上漲逾1％。

振興五倍券活水來！五倍券22日上午9點開放數位綁定、連同八大加碼券登記同步上路。法人指出，隨國內疫情逐漸獲得控制，多檔觀光類股8月營收已呈現月成長態勢，後續又有五倍券業績助攻，營運復甦力道可望延續、概念股受惠可期。

墾丁飯店業指標的夏都股價22日盤中大漲逾3％，美食-KY、雲品也力守平盤之上；百貨業者方面，遠百同樣勁揚逾3％，力拼收復17日黑K棒，電子通路燦坤也漲近4％，創逾八年來新高價。

此外，本次五倍券與2020年三倍券排除電商的作法不同，電商將透過設立專區，幫助振興小商家業績，以爭全站消費均適用五倍券。法人分析，國內大型電商業者可望迎來「疫情」、「雙11、雙12旺季」、「五倍券刺激」三重利多，第四季業績將「旺上加旺」。網家17日宣布私募案引進中華開發金控、中華電信及21世紀數位經營團隊策略投資人，股價22日亮燈漲停。

(時報資訊)

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