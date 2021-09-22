台灣本田汽車宣布在台上市國產掀背車FIT的全新世代車款，新車以過去所奠定的功能性優勢為基礎，結合實用機能為內涵，與簡約設計語彙，融合日本「用之美」精神展現細膩質感，實現獨特「移動簡約美學」的全新觀點，顛覆消費者對於小型掀背車的想像。台灣本田表示，All NEW FIT年販目標6,000輛，Home版車型正式建議售價74.9萬元，汰舊換新建議售價69.9萬緣起；e：HEV油電版將於12月正式登場，預接單售價86.9萬元。

台灣本田指出，ALL NEW FIT以本田獨有的「車室空間極大化，機械空間極小化」思想打造，實現超越同級的寬敞舒適空間。車體設計上，為營造開闊視野，消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整A柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及去除遮光罩的TFT彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。

ALL NEW FIT新一代座艙採新世代高質感體感紓壓G-frame皮布雙織座椅，接觸面採用NATURAL TEXTILE透氣親膚，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配質感細膩的PRIME SMOOTH高質感皮料，讓使用者被柔軟包覆；椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。

此外，ALL NEW FIT搭載Honda專利、變化多端的ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性U模式（後座椅6/4分離傾倒打平）、超長L模式（後座椅前倒+助手席前座後倒）、增高T模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載8吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結（Apple CarPlay/Android Auto）；搭載「EPB電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD智慧型煞車鎖定系統」等配備，增添便利、科技躍動的獨特風格，創造出獨有的「用的舒適」。

在安全配備上，ALL NEW FIT標配新一代Honda SENSINGTM智慧安全主動防護系統、四輪碟煞、搭配進化的懸吊及轉向系統，帶來扎實且令人安心的穩定車身動態。新世代Honda SENSINGTM以最新100度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，使原有功能外，更多了夜間行人辯識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等嶄新功能，結合完善的主被動安全科技，全面進化的安全性，讓日常行車更安心。

(時報資訊)