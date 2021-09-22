【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）周二提出預警，稱迪士尼串流媒體服務事業的增長「遇到一些與新冠疫情相關的阻力」，受此打擊，迪士尼周二股價大跌4.17%，收在171.17美元，給美股標普500指數和道瓊指數帶來最大的打擊。

查佩克在高盛舉辦的Communacopia Conference線上活動表示，迪士尼預期第四季串流媒體用戶數僅將實現「低個位數」的數百萬增長。

他並表示，在拉丁美洲動員合作夥伴推動迪士尼Star+新串流媒體服務的進展並不順利、因為疫情導致在迪士尼Hotstar轉播的「印度板球超級聯賽」（India Premier League）暫停，以及Delta變種病毒肆虐導致節目製作延宕，都不利於第四季的訂戶增長。

查佩克表示，我們看到的雜音可能超出華爾街預期，Delta變種病毒導致新冠疫情捲土重來，確實影響了部分節目製作。

該執行長的預測明顯落後一些分析師的看法。德意志銀行分析師Bryan Kraft此前預期第四季Disney+將淨增加約1300萬個訂戶。

查佩克表示，全球製作延宕將「非常短暫」，但他也坦承第四季的新節目數量可能落後公司預期，而這將影響用戶增長力道。

迪士尼此前表示到2024年Disney+訂戶估將達到2.3億～2.6億個。該公司上個月宣布Disney+的訂閱會員數已經達到1.16億個。

查佩克向投資人表示，季增長並非總是「呈一直線」，出現一些波動是預料中的事，但他對迪士尼的長期成長前景仍然充滿信心。

(時報資訊)