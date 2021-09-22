【時報記者任珮云台北報導】台股在中秋節後首個交易日補跌，盤中跌逾400點，短線資金轉入債券型ETF避險。今早包括中信投資級公司債(00862B)、中信ESG投資級債(00883B)、中信美國公債20年(00795B)、中信優先金融債(00773B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益25年美債(00764B)等，都呈現走揚。

過去一周美國通膨率滑落，美元債市普遍上漲。美國公佈的經濟數字喜憂參半，債市也受拜登總統欲擴大財政支出所牽動的增稅方案、以及政府債務上限等訊息面干擾。儘管八月零售銷售意外上漲，然因通膨年增率自前月的5.4%略降至5.3%，核心通膨自4.3%降至4%，低於預期，十年期公債殖利率小跌0.33點至1.3378%。

上周彭博巴克萊美國高收益債券指數周線上漲0.16%，歐洲高收益債指數近周上漲0.22%，美國投資級公司債指數周線上漲0.25%。通膨數據降溫、製造業數據錯綜、零售銷售意外成長，加以對下周聯準會利率會議的縮減購債預期，牽動殖利率近周區間震盪，此外，中國經濟持續降溫、疫情在福建擴散、加上政策持續監管，避險情緒增溫推升債券買盤，近周投資級與高收益債連袂上漲，高收益債各產業除博奕類受中國政策影響收跌外，其餘皆上漲，颶風侵襲影響產能推升油價與能源債走高，其中以設備與服務漲幅居前。

富蘭克林證券投顧分析，全球經濟雖正在復甦中，但明年之後成長力道和通膨將有減緩趨勢，要想重回到疫情前的水準可能需要些時間，因為包括受損害的產業和勞動市場、債務負擔加劇的後果，都需要幾年的時間復原，預期主要工業國央行將維持相當長的寬鬆政策。過去一年多以來各資產呈現百花齊放，但也將逐漸反應基本面、評價面或甚至政策面調整，市場波動將加劇，屆時債券仍可發揮分散投資組合風險的功能。預期美國公債殖利率雖有上升壓力，但幅度應不會太大，同為美元資產卻有較高債息利差型債市例如美國高收益債、新興市場債仍有表現空間；其中更看好新興起的波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠疫後石油需求上升，而且經濟改革帶動產業多元發展機會，除了金融產業，其他如工業、公用事業的機會也正應運而生。

(時報資訊)