跑車製造商保時捷（Porsche）宣布，和西門子能源及多家跨國企業聯手合作，在智利的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）興建一座燃料工廠，專門產製幾近碳中和的燃料e-Fuel。最初階段將在智利巴塔哥尼亞（Patagonia）的蓬塔阿雷納斯北部建造一座試驗工廠，預計在2022年生產約13萬公升的eFuels合成燃料，並分兩階段逐步擴大產能，預計2024年達到約5,500萬公升，並於2026年進一步將產能提升到5.5億公升。負責此一專案的智利公司Highly Innovative Fuels（HIF）已獲得計畫所需的環境許可證，西門子能源也開始著手為本專案的下一個大型商業化階段進行準備。

西門子能源新能源業務執行副總裁Armin Schnettler表示：「很高興可以獲得國際上來自商業和政治領域的支持，合力推動這項氫能源經濟的跨國燈塔專案。藉由Haru Oni計畫，我們希望將Power-to-X（儲能與電力多元轉換）技術推向全球市場。

身為此項示範計畫的發起者，跑車製造商保時捷將於旗下內燃機引擎車輛使用eFuels合成燃料。保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner表示：「自品牌創立至今，保時捷始終具備開拓先鋒的精神，這就是驅動保時捷前進的力量，持續創新，從而茁壯成長，保時捷也期待成為推動再生燃料的先驅。保時捷有明確的永續發展策略，希望最早於2030年之前達成完全碳中和。使用可再生能源製成的燃料將有助於達到這個目標。保時捷經典跑車911特別適合使用eFuels燃料；現在仍有70％保時捷所生產的跑車持續行駛和使用當中，其它備受喜愛的經典車款亦可使用eFuels燃料。目前在再生燃料的測試方面進行得十分順利，eFuels燃料可讓內燃機引擎中的石化燃料碳排放量減少高達90％。自2022年起，保時捷Mobil 1 Supercup賽車也將啟用智利生產的第一批燃料。」

(時報資訊)