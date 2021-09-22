恒大地產22日公告，20恒大04債券將在23日支付利息，並稱本期債券付息方法已通過場外方式協商解決。
據公告，恒大地產集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（簡稱20恒大04）將於2021年9月23日支付2020年9月23日至 2021年9月22日期間的利息。
該債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行總額人民幣（下同））40億元，票面利率為5.80％。付息方案為每手（面值1千元）支付58元，個人與證券投資基金債券持有人扣稅後實際取得利息為46.4元，非居民企業（包含 QFII、 RQFII）每手實際取得的利息為58元。
恒大地產公告，本期債券已通過場外方式協商解決。
(時報資訊)
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