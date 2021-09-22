五倍券今（22日）上午9點開放數位綁定，沒想到官網竟出現大當機狀況，就連多家銀行的專區也都無法順利進入，引爆民怨。儘管如此，有網友分享突破妙招，只要將瀏覽器更換為「Fire fox」或改使用行動支付與電子票證等方式，綁定成功的機率比較高，「電子票證或行動支付比較容易，快去試試看。」

由於數位五倍券與8大部會加碼券同時在今天開始進行綁定，因此包括五倍券官網、銀行官網等多個入口網站都出現當機情形，五倍券官網起初還出現一串亂碼，「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」讓不少民眾感到相當困擾。

五倍券官網與銀行專區當機，引起大批民眾熱烈討論，有網友分享1招破解方法，只要使用「Fire fox」瀏覽器，就能解決無法進入網站或無法點進出專區等使用上問題。

此外，還有人分享綁定行動支付或電子票證會比較容易成功，「綁街口有成功，行動支付好像比較少人」、「電子票證或行動支付比較容易」、「無腦綁街口，有拿到好食券序號」、「綁了街口，一下子就好了」、「悠遊卡秒成功，感覺沒人跟我搶XDDD」、「我是用悠遊卡有成功，沒塞車。」

事實上，數位五倍券綁定時間從即日起至明年4月30日都可進行綁定，不過因多家銀行、信用卡、行動支付及電子票證等優惠都採限量，導致今上午9點開放綁定後，隨即出現大當機狀況。

(時報資訊)