【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數208.12點，跌3.19點；總計106家漲、592家跌、41家持平；委買6648308張、委賣4233926張；總成交值394.85億元。

(時報資訊)

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