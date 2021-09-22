【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16898.07點，跌378.72點；總計96家漲、857家跌、32家持平；委買28057212張、委賣19453709張；總成交值1874.01億元。

(時報資訊)

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