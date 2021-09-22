五倍券今（22日）開放數位綁定，系統一度大當機，對此，一名網友表示，大家瘋搶數位五倍券綁定，但為了幾百元值得嗎？為何不等實體券？參考三倍券的例子，感覺各店家給實體券的優惠也很好，而且實體券具有收藏價值，幾年後拿出來賣也許可賺一波，引發網友討論，去年綁定數位結果發現紙本更好用，今年不會再被騙了。

一名網友今在PTT上發文表示，今天看到一堆人在搶數位綁定五倍券，上班的人不好好工作，為了幾百塊錢的優惠搶成這樣，大家為何不等實體券？

原PO表示，按照政府之前發三倍券的例子來看，說不定各個店家給的優惠也不差，而且實體券還有收藏價值，幾年後拿去拍賣搞不好可還有機會再賺一波，現在大家瘋搶綁定數位的優惠，但真的有值得到讓大家浪費生命去搶成這樣嗎？

貼文引起網友熱議，「傳統攤販店家更愛紙本」、「台灣人就愛搶，看到大家搶就忍不住跟著搶」、「去年就是紙本比數位好用，今年不會再被騙了」、「紙本沒煩惱絕對不會比較差，相信我」、「很多餐廳都喜歡拿紙本的券」、「去年用數位綁定買遊戲機，結果卻聽到隔壁的人用實體券買，店家竟然多送兩片遊戲」。

多數網友認為相較於數位綁定，實體券感覺比較容易使用，而且優惠也不少，懶得研究數位綁定優惠的人，其實拿實體券比較好。不過，也有網友認為，實體券的面額固定，去年發三倍券就曾遇過店家不願意找零錢的糾紛，因此還是數位綁定好。

(時報資訊)