經濟部投審會統計，2021年1至8月核准僑外投資件數為1,757件，較上年同期減少22.12％；在核准金額部分，投增資金額計美金37億2,817萬9,000元，較上年同期減少35.17％。投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

2021年1至8月核准新設公司件數為1,211件，新設公司投資金額美金11億4,632萬5,719元；另2021年1至8月核准新南向國家來臺投資件數為332件，較上年同期減少3.77％，投增資金額計美金4億5,070萬5,000元，較上年同期增加63.96％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，2021年1至8月核准陸資來臺投資件數為26件，較上年同期減63.38％；投增資金額計美金2,947萬1,000元，較上年同期減少75.09％。

投資件數、金額較上年同期減少主要仍是受到國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動、本部修正大陸地區人民來臺投資許可辦法等措施所致。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,487件，核准投增資金額計美金24億4,075萬3,000元。

對外投資方面，2021年1至8月核准（備）對外投資件數為265件，較上年同期減少27.60％；投增資金額計美金86億2,780萬7,000元（折合新臺幣2,588億3,421萬元），較上年同期增加36.70％，主要因2021年1至8月核准環球晶圓股份有限公司以美金25億元（折合新臺幣750億元）增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE.LTD.暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國世創電子（SILTRONIC AG）等大型投資案所致。另2021年1至8月核准備對新南向國家投資件數為82件，較上年同期減少32.23％，投增資金額計美金53億4,854萬5,000元，較上年同期增加197.31％；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。

對中國大陸投資方面，2021年1至8月核准對中國大陸投資件數為277件，件數較上年同期減少12.34％；核准投增資金額計美金25億9,825萬1,000元，較上年同期減少32.75％。另投資金額減少幅度較大，主要受中國大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。

(時報資訊)