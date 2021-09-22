全球市場受到中國恒大債務風暴影響，外界關注情況會否進一步惡化。不過IMF近日表態，相信中國政府有工具來防止恒大事件演變成一場系統性危機

路透引述IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）21日說法稱，房地產行業是中國經濟的一個重要部分，中國恒大的潛在違約可能對中國的經濟活動和金融穩定產生影響，IMF也持續密切關注此事件的發展。

但戈皮納特表示，IMF仍相信，中國有工具和政策空間來防止這變成一場系統性危機。而中國也確實需要進行監管改革，以解決房地產行業的高槓桿率問題。

港股中國恒大21日再次下跌，連續7個交易日收跌，收盤報2.27港元。

(時報資訊)