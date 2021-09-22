【時報-台北電】北京證券交易所(北交所)17日公布投資者門檻個人投資者資金門檻，為交易限開通前20個交易日證券資產不低於人民幣(下同)50萬元，機構投資者則不設資金門檻，即日起啟動預約開戶。
自《北京証券交易所投資者適當性管理辦法(試行)》發布以來，上線北交所預約開戶功能的券商踴躍，包括中信建投、海通證券、興業證券、平安證券、國金證券、方正證券、粵開證券在內的至少40家券商上線北交所交易許可權預約開通功能。機構預計，北交所開戶數或在332萬-789萬戶之間，相比現在有數倍增長。此外，22日股轉公司新三板創新層的門檻由150萬降為100萬正式生效，創新層的投資者規模也將有所擴大。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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