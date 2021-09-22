有網友發現綁定悠遊付可能有BUG。（悠遊卡公司提供） 振興五倍券22日上午9點開放數位綁定，台北市政府推出綁定「悠遊付」或「悠遊卡」即有機會獲得大禮包，如網購單筆消費滿1萬元可回饋1000元，共計2次，但有網友發現若買完就退貨，已獲得的回饋金不會被收回。悠遊卡公司對此澄清，網購要滿7天以上才會發放回饋金。

悠遊卡公司日前推出「悠遊付」綁定優惠，其中「五夠大包」振興禮包，只要符合通路的消費金額即可獲得相應儲值金，如滿萬送千的網購回饋、滿5000元送500元的百貨3C回饋，還享有回饋比率最高50％，最多可抱回5000元禮金，再加上政府的5000元，最高可拿回1萬元。

但有網友直指這項優惠有「0元換2000元」的漏洞，只要用「悠遊付」消費滿1萬元，先拿到即可獲得1000元回饋，兩次即可享有2000元，等到回饋金入帳後，就立刻辦理7天內無條件退貨手續，如此一來回饋金就不會被收回，讓五倍券直接變成「七倍券」。

對於民眾的做法，悠遊卡公司稍早澄清，表示悠遊付綁定振興券的現金回饋券，只要有消費即可領取回饋儲值金；網購部分因為7天鑑賞期內可退貨，因此在7天鑑賞期後，才可領取悠遊付儲值金。意即若有人按照網友的教學辦理退貨，是無法獲得等值回饋的。

此外，針對大批民眾抱怨悠遊付APP死當一事，悠遊卡公司則說，剛剛民眾因為大量湧入系統，造成網路線路繁忙，官方也請大家繼續嘗試，因為已有相當多人綁定成功。

(時報資訊)