【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新全球經濟展望報告，除了下修全球經濟成長預測，稱Delta變種病毒肆虐使經濟成長動能減弱之外，並提醒各國政府和央行現在就讓財政和貨幣激勵措施退場仍為時過早。此外，OECD亦上修通膨預測，稱通膨恐將維持高檔。

OECD將全球今年經濟成長預測從5.8%下修至5.7%，為去年12月以來首度調降，但2022年全球國內生產毛額（GDP）成長預測從4.4%上修至4.5%。

去年因爆發新冠疫情，全球GDP下滑3.4%。

OECD將今年美國經濟成長預測從6.9%下修至6%，將明年成長預測上修0.3個百分點，為3.9%。

OECD預估中國今明兩年的經濟成長率分別為8.5%和5.8%，維持先前的預測不變。

OECD將今年歐元區經濟成長預測從5.2%調升至5.3%，並將歐元區明年經濟成長預測調升0.2個百分點，為4.6%。

此外，該組織將英國今年成長預測從7.2%下修至6.7%，將澳洲今年成長預測從5.1%下修至4%，將日本今年成長預測從2.6%下修至2.5%。

在通膨方面，OECD表示，受到商品需求反彈和供應鏈瓶頸影響，未來兩年主要經濟體仍將面臨通膨高漲的局面，預估G20國家平均通膨率到年底時達到4.5%高峰，到明年底放緩至3.5%。

OECD建議各國央行持續維持寬鬆貨幣政策，並就其通膨的容忍度提供明確指引，該組織並敦促各國政府保持財政激勵措施的彈性，避免在短期前景仍然不明的情況下收回支持性的政策。

中國地產開發巨頭恆大集團的債務危機使全球市場陷入動盪，OECD首席經濟學家Laurence Boone在發布最新經濟展望報告的記者會上表示，她認為中國政府擁有足夠的財政和貨幣政策工具，有能力控制住這個問題，相信恆大事件造成的影響應該有限。

(時報資訊)