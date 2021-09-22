開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司宣布加入由 Linux 基金會力推的開源專案OS-Climate（OS-C）；OS-C 旨在建立突破性技術與數據平台，將氣候變遷的影響納入全球金融決策制定與風險管理之中。身為該計畫的成員之一，紅帽將以其技術長才與資源，協助OS-C建立一個數據共享平台（Data Commons），讓計畫成員能開放地擷取、處理與管理資料，透過協作將企業的氣候與環境保護、社會責任、公司治理（ESG）相關指標進行標準化，並提升準確度。該平台所蒐集之公共及私人資料庫，能讓銀行家、資產擁有者、資產管理者與市場管理者，評估氣候風險與商業機會，做為金融決策的要素之一。

OS-C是一個非營利與非競爭的組織，旨在利用開源技術與合作關係，使金融社群能有共識地回應全球氣候變遷的挑戰，同時在全球資本市場中仍保有創新能量和競爭力。目前若要達成巴黎氣候協定的目標，仍需約 1.2 兆美元的投資金額，而OS-C在填補此資金缺口的過程中扮演著關鍵角色。該組織的成員包括安聯（Allianz）、亞馬遜（Amazon）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、高盛集團（Goldman Sachs）、安侯建業（KPMG）、微軟（Microsoft）、淨零資產擁有者聯盟（Net Zero Asset Owner Alliance ）及其他科技與金融業領導廠商。自2020年9月成立以來，該組織的成員數已成長近三倍。

紅帽領先業界並獲OS-C所選用的開源模式，望為組織成員建立豐富且多層次的生態系，包括可供組織依需求自由採用的開放式數據平台。此舉能建立一個更公平及符合多項法規要求的數據環境，為全球金融機構提供更遼闊的視野以評估氣候變遷的風險與契機，將其視為財務、金融與投資策略的核心組成。

為有效將資金用於氣候變遷對實體和經濟市場的影響，金融機構和銀行需更清楚地了解持續增加的相關資訊，而OS-C正打造OS-Climate數據共享平台以回應此需求。這個開放平台將各種結構化與非結構化資料（如美國證券交易委員會的申報資料、企業PDF檔案、科學與市場研究等）彙整成單一且可靠的開放式資料庫。OS-C的目標是盡可能公開高品質的數據資料，同時串接公共與商業數據，使其運用於開源分析工具。

(時報資訊)